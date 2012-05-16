УЗ провела диагностику инфраструктуры скоростного коридора Львов-Киев-Харьков-Донецк

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») при помощи предоставленного РЖД диагностического комплекса «Эра» провела диагностику железнодорожной инфраструктуры скоростного коридора Львов-Киев-Харьков-Донецк.

Как сообщили УНИАН в «Укрзализныце», с помощью комплекса «ЭРА» обследовано около 3 тыс. км путей, состояние контактной сети, оборудование железнодорожной автоматики, а также состояние устройств связи и телемеханики.

Диагностический комплекс работал на железных дорогах Украины с 30 апреля по 15 мая 2012 года.

«Благодаря диагностическому комплексу, который проверяет состояние объектов всей инфраструктуры, а не отдельных ее элементов, удалось сэкономить на эксплуатационных расходах, поскольку диагностика происходила с помощью одного локомотива, а это требовало значительно меньше энергетических ресурсов и локомотивных бригадах», - отметил главный инженер Главного путевого хозяйства «Укрзализныци» Василий Яковлев.

Справка УНИАН. Автоматизированный диагностический комплекс контроля состояния технических объектов железнодорожной инфраструктуры «ЭРА» состоит из двух вагонов. Один из них предназначен для контроля состояния технических объектов железнодорожных путей, а второй - для контроля состояния контактной сети, системы автоматики и связи.

Каждый из его вагонов-лабораторий может работать автономно.

Рабочая скорость диагностического комплекса - до 100 км в час.