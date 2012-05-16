В Крыму сошел с рельс грузовой поезд

Грузовой поезд сошел сегодня с рельс вблизи села Янтарное Красногвардейского района Крыма.

Жертв нет, сообщает пресс-служба крымского Управления МЧС.

"19 из 54 грузовых вагонов для перевозки сыпучих материалов легли на бок, часть из них перекинулась. Вагоны слетели с рельс в хаотическом порядке. Были поломаны три опоры контактной высоковольтной сети, в результате чего произошло аварийное отключение линии на данном железнодорожном участке", - говорится в пресс-релизе. 4 вагона из 19 оказались на встречной ветке железной дороги.

Поезд №67 сообщением "Москва - Симферополь", который двигался навстречу, оказался в зоне отключения высоковольтной линии. Его отбуксировали на станцию Красногвардейское. “Железной дорогой предоставлен транспорт для перевозки пассажиров на станцию "Симферополь", - говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС и МВД окружили прилегающую к месту происшествия территорию, ведуться ремонтно-восстановительные работы. Движение на аварийном участке железной дороги приостановлено.

Задерживается прибытие в пункты назначения пассажирских поездов №№ 86, 88, 100 и 67.

Работники Крымской транспортной прокуратуры выясняют причины аварии.