Мининфраструктуры создаст единую систему мониторинга надводной обстановки

Министерство инфраструктуры создаст единую систему мониторинга надводной обстановки с использованием автоматизированной идентификационной системы для отслеживания движения судов в Черном и Азовском морях в зоне ответственности Украины.

Как сообщает пресс-служба Мининфраструктуры, соответствующий приказ ведомства «О создании единой системы мониторинга надводной обстановки с использованием автоматизированной идентификационной системы на Черном и Азовском морях в зоне ответственности Украины» (далее - система мониторинга АИС) подписал вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис Колесников.

Система создается для обеспечения проведения операций по поиску и спасению на море, регулирования движения судов, повышения безопасности мореплавания путем предоставления полного и достоверного отражения судоходной обстановки на море.

Функционирование и техническое сопровождение единой системы мониторинга АИС будет осуществлять «Госгидрография», «Дельта-лоцман» и «Морская поисково-спасательная служба».

В частности, «Госгидрография» обеспечит функционирование центрального сервера системы, а «Дельта-лоцман» и «Морская поисково-спасательная служба» — непрерывное поступление в центр данных от собственных сетей базовых станций АИС.

«Предприятия отрасли, обеспечивающие безопасность судоходства, а также поиск и спасение на море смогут получить уже объединенную достоверную информацию о надводной обстановке», - сообщает Мининфраструктуры.

АИС создается на базе уже существующих сетей базовых станций автоматической идентификационной системы (АИС), расположенных вдоль морского побережья Украины.

АИС, в частности, будет транслировать текстовые навигационные и штормовые предупреждения, предоставлять навигационную информацию о фактическом местоположении плавучих средств навигационного оборудования (ВНО), местной гидрологической и метеорологической информации и др.

Кроме того, АИС будет осуществлять постоянный обмен информацией системы мониторинга АИС с другими международными сетями подобного типа.

Справка УНИАН. Создание единой системы мониторинга надводной обстановки с использованием автоматизированной идентификационной системы на Черном и Азовском морях в зоне ответственности Украины предусмотрено Транспортной стратегией Украины на период до 2020 года, одобренной распоряжением Кабинета министров № 2174-р от 20 октября 2010 года.