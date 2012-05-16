Продажа билетов на скоростные поезда Skoda начнется с 17 мая

Продажа билетов на межрегиональные скоростные электропоезда Skoda начнется с четверга, 17 мая, сообщили УНИАН в Министерстве инфраструктуры.

По информации Мининфраструктуры, электропоезда Skoda будут относиться к категории Интерсити и будут курсировать на направлениях Харьков-Донецк, Донецк-Мариуполь, Донецк-Днепропетровск, Днепропетровск-Харьков, Харьков-Мариуполь, Донецк-Луганск.

Стоимость проезда в электропоездах Skoda в направлении Донецк-Мариуполь (132 км) составит в вагоне 1 класса 102,41 грн, 2 класса - 58,61 грн.

«Для сравнения: проезд автобусом по этим же маршрутам обойдется пассажирам в 37-68 грн», - отмечают в Мининфраструктуры.

В направлении Донецк-Луганск (162 км) стоимость проезда в вагоне 1 класса составит 105,70 грн, 2 класса - 60,65 грн при цене билета на автобус 41-120 грн.

На маршруте Донецк-Днепропетровск (269 км) стоимость проезда в вагоне 1 класса составит 126,77 грн, 2 класса - 72,48 грн (на автобусе - 87-120 грн).

Стоимость проезда по маршруту Днепропетровск-Харьков (299 км) в вагоне 1 класса составит 126,77 грн, 2 класса - 72,48 грн (на автобусе - 69-80 грн).

В сообщении Харьков-Донецк (318 км) стоимость проезда в вагоне 1 класса составит 137,88 грн, 2 класса - 78,42 грн (на автобусе - 80-160 грн).

В то же время, в министерстве не сообщили о дате начала продажи билетов на скоростные электропоезда Hyundai.

Справка УНИАН. Электропоезда Skoda будут курсировать по экспериментальному графику до 1 сентября, после чего планируется сократить время пребывания в пути еще на 15-30 мин.

Чешский двухэтажный межрегиональный поезд двойного тока Skoda предназначен для скоростных перевозок пассажиров в вагонах повышенной комфортности железными дорогами Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках с постоянным током напряжением 3 кВ и переменным током напряжением 25 кВ, частотой 50 Гц и способен развивать скорость до 160 км/ч.

Новые поезда Skoda состоят из шести вагонов, в каждом из которых 126 мест. Общее количество - 636 мест. Предусмотрены места первого (второй этаж) и второго класса.

Поезда Skoda приобретены по заключенному в январе 2011 года договору между ЮЖД и компанией Skoda Vagonka на поставку двух межрегиональных двухэтажных электропоездов из шести вагонов каждый на сумму 39,9 млн евро.

Поезда имеют гарантийный срок обслуживания 24 месяца. Общий срок эксплуатации - 40 лет.

В рамках проекта внедрения в Украине ускоренного железнодорожного движения также осуществляются поставки 10 новых двухсистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation по контракту, подписанному с компанией Hyundai Corporation 16 декабря 2010 года.