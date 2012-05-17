В Крыму на месте схождения с рельс вагонов продолжаются восстановительные работы

Продолжаются аварийно-восстановительные работы на месте схода с рельсов вагонов в Красногвардейском районе в Крыму.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, к работам привлечены аварийно-восстановительный поезд и, а также аварийно-ремонтные бригады в количестве 80 человек.

Как сообщал УНИАН, в 13 часов 40 минут 16 мая в Красногвардейском районе на 1408-м километре Приднепровской железной дороги, возле железнодорожной станции „Красный Партизан”, во время движения грузового поезда из 54 пустых вагонов, сошли с рельсов и перевернулись 19 вагонов. В результате происшествия были разрушены 3 сопротивления контактной высоковольтной сети и повреждены 50 м железнодорожного пути. Жертв и пострадавших нет.

В тот же день в 23 часа движение поездов на аварийном участке возобновлено по парному пути, на время проведения первоочередных восстановительных работ было задержано прибытие в пункты назначения 4 пассажирских поездов.