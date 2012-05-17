Украина расширит регулярное авиасообщение со Шри-Ланкой
Украина расширит регулярное авиасообщение со Шри-Ланкой.
Так, Верховная Рада Украины в среду, 16 мая, приняла в целом проект закона о ратификации Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка о воздушном сообщении.
Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, закон позволит создать правовой механизм для расширения географии полетов украинских авиакомпаний.
Соглашение, в частности, определит условия предоставления и отмены разрешений на выполнение регулярных полетов.
Кроме того, документ будет содержать положения относительно авиационной безопасности и предусматривать взаимное признание удостоверений членов экипажа.
Справка УНИАН. В настоящее время по маршруту Киев-Коломбо-Киев назначенными авиапредприятиями являются авиакомпании «Международные авиалинии Украины» и «АэроСвит», которым предоставлена возможность осуществлять ежедневные рейсы по этому маршруту.
Вместе с тем, эти авиакомпании заявок на выполнение полетов в летний период 2012 года еще не подавали.
Шри-ланкийские авиакомпании также не выполняют полеты в Украину.
Соглашение между правительствами Украины и Демократической Социалистической Республикой Шри-Ланка о воздушном сообщении заключено в Киеве в августе 2008 года.