Украина расширит регулярное авиасообщение со Шри-Ланкой.

Так, Верховная Рада Украины в среду, 16 мая, приняла в целом проект закона о ратификации Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка о воздушном сообщении.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, закон позволит создать правовой механизм для расширения географии полетов украинских авиакомпаний.

Соглашение, в частности, определит условия предоставления и отмены разрешений на выполнение регулярных полетов.

Кроме того, документ будет содержать положения относительно авиационной безопасности и предусматривать взаимное признание удостоверений членов экипажа.

Справка УНИАН. В настоящее время по маршруту Киев-Коломбо-Киев назначенными авиапредприятиями являются авиакомпании «Международные авиалинии Украины» и «АэроСвит», которым предоставлена возможность осуществлять ежедневные рейсы по этому маршруту.

Вместе с тем, эти авиакомпании заявок на выполнение полетов в летний период 2012 года еще не подавали.

Шри-ланкийские авиакомпании также не выполняют полеты в Украину.

Соглашение между правительствами Украины и Демократической Социалистической Республикой Шри-Ланка о воздушном сообщении заключено в Киеве в августе 2008 года.