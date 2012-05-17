Испытания поездов Hyundai продлятся до 24 мая

Испытания скоростных межрегиональных электропоездов Hyundai продлятся до заседания приемной комиссии, которое состоится 24 мая.

Об этом УНИАН сообщил первый заместитель генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») Николай Сергиенко.

По его словам, в настоящее время проходят эксплуатационные испытания первого поезда Hyundai, что обусловлено требованиями контракта, остальные поезда находятся в стадии подготовки и приемочных испытаний.

«По результатам 26 видов испытаний межведомственная комиссия должна дать свою оценку, проводить ли дальнейшую закупку и расширить ли партию из 10 электропоездов Hyundai, порекомендовать производителю усовершенствовать некоторые узлы и детали», - отметил Н.Сергиенко.

Во время эксплуатационных испытаний электропоезд Hyundai Rotem достигает скорости 160 км в час, с которой в дальнейшем будет курсировать по железным дорогам Украины. В то же время, во время эксплуатационных испытаний на участках Южной, Юго-Западной и Львовской железных дорог электропоезд Hyundai достиг скорости 180 км в час.

Справка УНИАН. В рамках проекта внедрения в Украине ускоренного железнодорожного движения также осуществляются поставки 10 новых двухсистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation по контракту, подписанному с компанией Hyundai Corporation 16 декабря 2010 года.