Железные дороги Украины в январе-апреле сократили грузоперевозки на 0,8%

Железные дороги Украины в январе-апреле 2012 года сократили объем перевозки грузов на 0,8% по сравнению январем-апрелем 2011 года - до 144,8 млн тонн, в том числе отправка грузов сократилась на 1%.

Как сообщает Государственная служба статистики (Госстат) Украины, на железнодорожном транспорте в январе-апреле 2012 года отправка зерна и продуктов помола увеличилась в 2,4 раза, строительных материалов - на 5,7%, кокса - на 4,2%.

В то же время, отправка химических и минеральных удобрений снизилась на 3,7%, черных металлов - на 5,4%, железной и марганцевой руды - на 2,2%, нефти и нефтепродуктов - на 25,3%, каменного угля - на 4,1%, цемента - на 7,3%, лесных грузов - на 21,4%, лома черных металлов - на 33,3%.

Кроме того, Госстат сообщает, что отправка грузов на Южной железной дороге выросла на 12,7%, на Юго-Западной - на 12,3%, на Приднепровской - на 0,2%.

При этом на Одесской ЖД отправка грузов сократилась на 3,5%, на Донецкой - на 5,7%, на Львовской - на 5,4%.

Госстат также сообщает, что грузооборот железнодорожного транспорта в январе-апреле 2012 года снизился на 1,3% - до 76,608 млрд т/км.

В частности, грузооборот Одесской железной дороги вырос на 4,6%, на ЮЗЖД - на 0,9%. На Донецкой ЖД грузооборот сократился на 1,8%, на Львовской ЖД - на 1,9%, на Приднепровской ЖД - на 3%, на Южной ЖД - на 5,9%.

Справка УНИАН. В январе-апреле 2012 года предприятиями транспорта Украины перевезено 253,8 млн тонн грузов - на 3,5% меньше, чем в январе-апреле 2011 года, грузооборот транспорта в январе-апреле т.г. сократился на 9,2% - до 128,461 млрд т/км.