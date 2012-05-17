В Киеве на проспекте Победы ограничат движение транспорта
12:09, 17 мая 2012Транспорт/Связь
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В Киеве на проспекте Победы в связи с заменой покрытия до 19 мая будет частично ограничено движение транспорта
Как сообщили УНИАН в пресс-службе городской государственной администрации со ссылкой на коммунальную корпорацию «Киевавтодор», в связи с выполнением работ по замене асфальтобетонного покрытия на путепроводе на просп. Победы, вблизи станции метро «Нивки», предусмотрено частичное ограничение движения автотранспорта: с 21.00 17 мая до 06.00 18 мая в направлении г. Житомир; с 21.00 18 мая до 06.00 19 мая в направлении движения автотранспорта к центру Киева.
«Киевавтодор» просит водителей учитывать поданную информацию при выборе движения, учитывая временные неудобства проезда.
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