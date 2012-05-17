Железная дорога возобновила движение поездов после аварии в Крыму

С 9 часов 17 мая поезда на Крымском направлении идут по графику. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Приднепровской железной дороги.

По информации ПЖД, 16 мая в 13.40 на 1407-м километре перегона Краснопартизанская - Урожайная по четному пути в середине грузового поезда в составе 52 порожних вагонов произошел сход 19-ти вагонов с выходом 5-ти вагонов в негабарит по нечетному пути и перекрытием движения по нему.

Пострадавших нет. Причины и убытки от чрезвычайного происшествия выясняются.

«Вследствие схода вагонов произошла задержка ряда пассажирских поездов.

Руководством Приднепровской железной дороги и Крымской дирекции железнодорожных перевозок была оперативно организована выдача пассажирам минеральной воды по станциям Элеваторная и Краснопартизанская, чая, кофе и минеральной воды - по станции Симферополь. Пассажирам поездов, которые задержались на станциях Симферополь и Джанкой, было предложено бесплатно воспользоваться услугами комнат отдыха и залов ожидания. Также была организована перевозка пассажиров, которые высказали такое пожелание, от данных станций до места назначения автобусами», - говорится в сообщении пресс-центра ПЖД

Восстановительные работы на месте схода вагонов ведутся силами и средствами ГП «Приднепровская железная дорога». Движение пассажирских поездов по нечетному пути было восстановлено 16 мая в 23.00.

Ремонтные работы по четному пути находятся в стадии завершения и ориентировочно будут завершены сегодня в 12.00. При этом с 09.00 пассажирские поезда в обоих направлениях идут по графику, отмечают в ПЖД.