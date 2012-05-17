Тарифы на пользование площадками для парковки будут устанавливать местные власти

Верховная Рада Украины приняла закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно благоустройства населенных пунктов» (№9381).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 233 из 333 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом внесены изменения в Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине". В соответствии с ними, в ведение исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов относятся полномочия по регистрации жилищно-строительных и гаражных кооперативов; принятие решений об организации стоянок и площадок для парковок автомобильного транспорта.

Также вносятся изменения в Закон Украины "О благоустройстве населенных пунктов". Ими предусмотрено, что к полномочиям сельских, поселковых и городских советов и их исполнительных органов в сфере благоустройства населенных пунктов относится, в частности, утверждение правил благоустройства территорий населенных пунктов; создание в случае необходимости органов и служб для обеспечения осуществления совместно с другими субъектами коммунальной собственности благоустройства населенных пунктов, определение полномочий этих органов (служб); определение на конкурсной основе предприятий, учреждений и организаций (балансодержателей), ответственных за содержание объектов благоустройства.

В соответствии с законом орган государственной власти или орган местного самоуправления по представлению предприятия или балансодержателя ежегодно утверждает мероприятия по содержанию и ремонту объекта благоустройства государственной или коммунальной собственности на следующий год и предусматривает средства на выполнение этих мероприятий. Орган государственной власти и орган местного самоуправления, предприятие и балансодержатель несут ответственность за выполнение утвержденных мероприятий в полном объеме.

Владелец временного сооружения торгового, бытового, социально-культурного или иного назначения, расположенного на территории объекта благоустройства государственной и коммунальной собственности, обязан обеспечить надлежащее содержание прилегающей к временному сооружению территории или может принимать паевое участие в содержании этого объекта благоустройства на условиях договора, заключенного с предприятием или балансодержателем.

Кроме того, владелец объекта благоустройства в отношении объектов частной собственности, орган государственной власти и орган местного самоуправления в отношении объектов благоустройства государственной и коммунальной собственности в соответствии с законодательством обеспечивает установление на объекте благоустройства общественных гардеробных.

Тарифы на услуги по пользованию общественными гардеробными устанавливаются органами местного самоуправления в соответствии с порядком формирования этих тарифов, утвержденным Кабинетом Министров Украины".

В соответствии с законом, разрешение на нарушение объектов благоустройства не требуется, если земляные и ремонтные работы осуществляются: лицами, которые имеют документ, удостоверяющий право собственности или право пользования земельным участком, в том числе право земельного сервитута; в составе подготовительных или строительных работ, право на выполнение которых оформлено в установленном законодательством порядке.

Тарифы на услуги по пользованию площадками для платной парковки транспортных средств устанавливаются органами местного самоуправления в соответствии с порядком формирования этих тарифов, утвержденным Кабинетом министров Украины.

В соответствии с законом, органы местного самоуправления определяют необходимое количество и место расположения площадок и зон для выгула домашних животных, организуют их создание и обустройство, которое включает в себя ограждение, установление информационных табличек, контейнеров для сбора экскрементов домашних животных их владельцами, а также осуществляют организацию вывоза и утилизации экскрементов домашних животных.

В законе предусмотрено, что благоустройство придомовой территории многоквартирного дома осуществляется за счет средств владельцев жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, полученных в качестве платы за предоставление услуг по содержанию домов, сооружений и придомовой территории.

В законе предусмотрено, что данный Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.