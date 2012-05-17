Гендиректор «Укрзализныци» примет участие в заседании Совета железных дорог ОСЖД

Генеральный директор Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») Владимир Козак примет участие в 56-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД), которое началось сегодня в Москве.

Как сообщает "Укрзализныця", в заседании примут участие руководители железнодорожных администраций Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, а также ассоциированные члены Совета - руководители железнодорожных администраций Болгарии, Грузии, Латвии, Финляндии, Литвы и Эстонии.

Участники заседания, в частности, рассмотрят вопросы разработки графика движения поездов и план формирования грузовых, в частности, контейнерных поездов, в международном сообщении.

Кроме того, будут рассмотрены итоги переписи контейнеров в 2011 году и подготовки к переписи грузовых вагонов в 2012 году.

Также участники обсудят состояние взаиморасчетов между железнодорожными администрациями в 2011 году и за первый квартал 2012 года.

Справка УНИАН. ОСЖД (Организация сотрудничества железных дорог) - международная организация, созданная на совещании министров 28 июня 1956 года в г. София (Республика Болгария) министрами, ведающими железнодорожным транспортом.

Совет по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества

создан в Минске 14 февраля 1992 года для координации работы железнодорожного транспорта на межгосударственном уровне, выработки согласованных принципов его деятельности, организации совместной эксплуатации подвижного состава и выполнения большого круга других производственных задач.

Железные дороги государств-участников Содружества перевозятся значительные объемы транзитных грузов между Европой и странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Индийского океана и Персидского залива.