ДЖД за 4 месяца перевезла в пригородном сообщении 15,2 млн пассажиров

Донецкая железная дорога (ДЖД) в январе-апреле 2012 года перевезла в пригородном сообщении 15,2 млн пассажиров, в том числе — 13,8 млн или 90,7% пассажиров льготных категорий.

Об этом УНИАН сообщили на ДЖД.

По информации ДЖД, за январь-апрель 2012 года убытки дороги от пригородных пассажирских перевозок составили 173,3 млн грн.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога в 2011 году сократила пригородные пассажирские перевозки на 2,25% по сравнению с 2010 годом — до 47,8 млн пассажиров. Убытки дороги от пригородных пассажирских перевозок в 2011 году выросли на 18% по сравнению с 2010 годом — до 494,5 млн грн.

Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныци». Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).