Поезд №28 "Киев-Севастополь" до сентября будет курсировать под №36

Поезд №28 "Киев-Севастополь" с 27 мая до сентября 2012 года будет курсировать под №36.

Как сообщает пресс-служба Юго-Западной железной дороги, пассажирский поезд №36/35 Киев-Севастополь-Киев будет отправляться из Киева в 15 часов 30 минут и прибывать в Севастополь в 11 часов 23 минуты.

В обратном направлении из Севастополя поезд будет отправляться в 13.55, прибывать в Киеве в 9.22.

«В сентябре текущего года маршрут пассажирского поезда №28/27 "Киев-Севастополь" будет восстановлен», - отмечают в ЮЗЖД.

Справка УНИАН. С 27 мая в Украине начнет действовать новый график движения пассажирских поездов на 2012-2013 год.

В новом графике движения будет 140 ночных пассажирских поездов, что на 20 поездов меньше, чем в предыдущем графике, однако новый график разработан с учетом развития регионов повышения скорости движения поездов и уровня комфорта. В частности, в новом графике предусматривается курсирование новых межрегиональных скоростных поездов «Хюндай» на направлениях Киев-Львов – 3 пары, Киев-Харьков – 3 пары, Киев-Донецк – 2 пары, а также скоростного поезда «Шкода» на направлениях Харьков-Донецк, Харьков-Днепропетровск, Днепропетровск-Донецк, Донецк-Луганск, Донецк-Мариуполь.

На сегодняшний день поезд №28 "Киев-Севастополь" отправляется из Киева в 20.21 и прибывает в Севастополь в 12.35.