ВР исключила ряд положений из перечня разрешительных документов в сфере хоздеятельности

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Перечне документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности» (№9601).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 239 из 333 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом исключены из Перечня документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности, утвержденного Законом Украины от 19 мая 2011 года «О Перечне документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности», пункты 17, 31, 122, 131, которыми предусматривается выдача разрешительных документов в сфере гражданской авиации. В частности, речь идет о разрешении на строительство (реконструкцию) и другую деятельность на приаэродромной территории (п. 17 Перечня), на выполнение авиационных работ иностранными эксплуатантами, а также совместными предприятиями и предприятиями, которые полностью принадлежат иностранным инвесторам (п. 31 Перечня), сертификат на осуществление авиационных работ эксплуатантом авиационной техники (п. 122 Перечня), специальное разрешение на нерегулярные международные полеты (п. 131 Перечня).