«Богдан» заморозил проект с MAN по производству туристических автобусов

Корпорация «Богдан», одна из крупнейших компаний автотранспортного бизнеса в Украине, приостановила реализацию проекта с немецкой компанией MAN по организации производства туристических автобусов большого класса на мощностях корпорации «Богдан» в Луцке, сообщил президент корпорации «Богдан» Олег Свинарчук сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«К сожалению, мы не получили заказы под Евро-2012 и мы приостановили проект с MAN», – сказал он.

На какой срок отложен проект, президент корпорации не уточнил.

Напомним, в декабре 2010 года корпорации «Богдан» и один из ведущих европейских производителей автобусов – компания MAN (Германия) подписали Меморандум об организации производства туристических автобусов большого класса на мощностях корпорации «Богдан» в Луцке.

Сотрудничество корпорации «Богдан» и MAN предполагало два этапа: на первом этапе в Луцке будут производиться автобусы из машинокомплектов, поставляемых из Германии, на втором - планировался переход к полномасштабному производству с постепенным увеличением локализации.

Меморандум предусматривал производство в Украине более 2000 автобусов в течение 2011-2018 годов.

Напомним, на сегодня корпорация имеет самый широкий модельный ряд автобусов и троллейбусов среди отечественных производителей. Продукция корпорации представлена абсолютно во всех классах: от особо малого до сверхбольшого. Производственные мощности компании позволяют ей изготовлять до 9 000 автобусов и троллейбусов в год.