"Укрзализныця" внедрила собственную систему продажи билетов в режиме online

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») внедрила новую систему продажи билетов в режиме online, сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточнили в "Укрзализныце", отныне пассажиры могут воспользоваться новой системой продажи билетов через электронные каналы обслуживания на официальном сайте "Укрзализныци" в разделе меню "Пассажирам" или по прямой ссылке http://booking.uz.gov.ua/. В режиме online можно выбрать маршрут, узнать о наличии мест на нужную дату, а также оплатить стоимость проезда.

Новая система имеет комфортный интерфейс для формирования маршрута и позволяет пассажирам оплатить Интернет проездные документы практически всеми действующими в Украине платежными инструментами безналичных расчетов физических лиц.

Как пояснили в Главном управлении информационных технологий "Укрзализныци", работу системы обеспечивает новый программно-аппаратный комплекс, разработанный с учетом опыта мировых перевозчиков - Deutsche Bahn, Lufthansa, TGV и другие.

В пресс-службе отметили, что автоматизированная система продажи билетов через электронные каналы обслуживания внедрена с целью расширения сферы услуг в пассажирских перевозках на Евро-2012.

Сейчас идет работа по расширению перечня банков, предоставляющих услуги перечисления средств через Интернет.