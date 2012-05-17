ВР приняла изменения в закон о страховании транспорта

Верховная Рада Украины приняла в новой редакции Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств» (№ 9462), учтя все предложения Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 257 из 333 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом внесены изменения в Закон Украины "О страховании".

Ими предусмотрено, что для договоров международного обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств Кабинет министров Украины устанавливает максимальные размеры страховых платежей, в пределах которых Моторное (транспортное) страховое бюро Украины устанавливает обязательные для своих полных членов единые размеры страховых платежей по таким договорам. Кроме того, предусмотрено, что страховщики, которым разрешено заниматься обязательным страхованием гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, обязаны быть членами Моторного (транспортного) страхового бюро Украины, являющегося юридическим лицом, которое содержится за счет средств страховщиков. МТСБУ - это единственное объединение страховщиков, которое осуществляют обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств. Участие страховщиков в МТСБУ является условием осуществления деятельности по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.

В Закон Украины "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств" также внесены изменения. Ими определено, что субъектами обязательного страхования гражданско-правовой ответственности являются страхователи и другие лица, ответственность которых застрахована, страховщики, Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (далее - МТСБУ), пострадавшие.

В соответствии с законом, страховым случаем является дорожно-транспортное происшествие, которое произошло при участии транспортного средства, в результате которого наступает гражданско-правовая ответственность лица, ответственность которого застрахована, за вред, причиненный жизни, здоровью и/или имуществу пострадавшего.

В законе предусмотрено, как определяется размер страхового платежа (взноса, премии).

В соответствии с законом, размер страховой суммы за вред, причиненный имуществу пострадавших, составляет 50 тыс. гривен на одного пострадавшего.

В случае, если общий размер вреда по одному страховому случаю превышает пятикратную страховую сумму, возмещение каждому пострадавшему пропорционально уменьшается.

Размер страховой суммы за вред, причиненный жизни и здоровью пострадавших, составляет 100 тыс. гривен на одного пострадавшего.

Также законом предусмотрено, что выезд из Украины в страны - членов международной системы автострахования "Зеленая карта" транспортного средства, зарегистрированного в Украине, в случае отсутствия договора международного страхования, заключенного со страховщиком - полным членом МТСБУ и заверенного соответствующим унифицированным страховым сертификатом "Зеленая карта", запрещается.

В законе предусмотрен механизм возмещения вреда, причиненного третьему лицу, а также возмещения вреда, связанного с лечением пострадавшего. Минимальный размер страхового возмещения (регламентной выплаты) за вред, связанный с лечением пострадавшего, составляет 1/30 размера минимальной заработной платы в месячном размере, установленной законом на дату наступления страхового случая, за каждый день лечения, подтвержденный соответствующим заведением здравоохранения, но не более 120 дней.

Минимальный размер страхового возмещения (регламентной выплаты) за вред, связанный со стойкой потерей работоспособности пострадавшим в результате дорожно-транспортного происшествия, составляет:

в случае установления 1-й группы инвалидности - 36 минимальных месячных заработных плат, установленных законом на дату наступления страхового случая;

в случае установления 2-й группы инвалидности - 18 минимальных заработных плат в месячном размере, установленных законом на дату наступления страхового случая;

в случае установления 3-й группы инвалидности - 12 минимальных заработных плат в месячном размере, установленных законом на дату наступления страхового случая;

в случае признания несовершеннолетнего (малолетнего) лица ребенком-инвалидом - 18 минимальных заработных плат в месячном размере, установленных законом на дату наступления страхового случая.