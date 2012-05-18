ВР планирует освободить от налогов товары и работы для “Воздушного экспресса”

Верховная Рада Украины 17 мая приняла в первом чтении проект закона Украины “О внесении изменений в раздел ХХ “Переходные положения” Налогового кодекса Украины (относительно реализации проекта по строительству инфраструктурных объектов Киевского региона)” (№9649-д).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 259 из 306 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В пояснительной записке отмечается, что целью принятия законопроекта является более эффективное использование кредитных ресурсов за счет уменьшения за их счет расходов на уплату налогов и уменьшения нагрузки на государственный бюджет Украины путем устранения налогообложения товаров, услуг и работ, которые приобретут (осуществят) за кредитные средства, полученные под государственную гарантию Украины для реализации национального проекта “Воздушный экспресс” при участии генерального подрядчика – китайской компании, по которым надлежит платить банковские проценты.