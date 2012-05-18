Польша на 100% готова к Евро-2012, заявляет Туск

Варшава. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявляет о стопроцентной готовности страны к проведению Чемпионата Европы по футболу 2012 года, первый финальный матч которого состоится в Варшаве 8 июня.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, он назвал самым большим вызовом для соорганизаторов нынешнего чемпионата большое расстояние между 8 городами в двух государствах, где будут проходить матчи. Именно поэтому, по словам Д.Туска, огромные усилия были направлены на развитие польских и украинских аэропортов.

"То, что необходимо для проведения чемпионата, выполнено на 100%", - сказал Д.Туск, которого цитирует его пресс-служба.

Глава польского правительства признал, что не все запланированные работы удалось завершить к началу мероприятия, но заверил, что они будут выполнены позднее.

"Самой большой инвестицией являются не стадионы, терминалы аэропортов или дороги и железнодорожные вокзалы, это инвестиция в бренд и репутацию Польши. Наградой будет возможность убедить всю Европу и мир в том, что Польша является хорошим местом, куда стоит вернуться", - заявил Д.Туск и призвал поляков быть гостеприимными.

Как сообщал УНИАН, в марте Д.Туск оценивал подготовку дорог к Евро-2012 на "тройку с плюсом".

Польское правительство оценивало расходы на Евро-2012 в 30 млрд долларов, но львиная доля инвестиций не имеет непосредственной связи с подготовкой чемпионата, а была направлена на улучшение инфраструктуры в Польше.

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