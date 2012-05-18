Продажи новых легковых авто в апреле выросли на 12,4%

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в апреле увеличились на 12,4%, по сравнению с апрелем 2011 года, до 20,840 тыс. штук, сообщила Ассоциация автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром».

Лидерами продаж среди легковых автомобилей стали бренды: Hyundai (2277 штук), ВАЗ (1796 штук), Kia (1574 штук), Volkswagen (1505 штук) и ЗАЗ (1473 штуки).

По данным Ассоциации, продажи новых автобусов в Украине в апреле увеличились на 10,4%, по сравнению с апрелем 2011 года, до 275 штук.

Также в сообщении сказано, что продажи новых коммерческих автомобилей в Украине в апреле увеличились на 13,8%, по сравнению с апрелем 2011 года, до 1,916 тыс. штук.

Как сообщал УНИАН, по данным Ассоциации «УкрАвтоПром», в 2011 году продажи новых легковых автомобилей в Украине увеличились на 22,4%, по сравнению с 2010 годом, до 207,453 тыс. штук, продажи новых автобусов увеличились на 34,8% – до 3,640 тыс. штук, а продажи новых коммерческих авто увеличились на 4,9% – до 19,797 тыс. штук.

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