Число регулярных интернет-пользователей в Украине выросло на 27%

Число регулярных интернет-пользователей в Украине выросло в 1-м квартале 2012 года по сравнению с 4-м кварталом 2011 года на 27% и составило 14,71 млн человек, говорится в результатах исследования компании GfK Ukraine банковских услуг для физических лиц, которыми располагает УНИАН.

Почти половина населения (49%) Украины имеют дома доступ к Интернету и кабельному ТВ, 13% - только доступ к Интернету, 20% - только к кабельному ТВ. При этом 79% компьютеров в стране по итогам 1-го квартала 2012 года были подключены к Интернету, в 2011 году этот показатель составлял 70%.

Как отмечается в результатах исследования, 79% пользователей в 1-м квартале 2012 года получали доступ в Интернет из дома (в 2011 году – 80%), 10% пользователей использовали доступ в Интернет на работе. Остальные пользователи выходили в Интернет в общественных местах, у друзей, родственников, в разных местах через мобильный Интернет.

10% из всех пользователей в 1-м квартале 2012 года пользовались мобильным Интернетом. При этом 67% таких людей пользовались мобильным Интернетом с экрана телефона, 24% - через ноутбук с USB, 5% - через ноутбук, подключенный через мобильный телефон в качестве модема, 3% - через планшет.

56% интернет-пользователей в 1-м квартале 2012 года проводили в Интернете менее 10 часов неделю, 16% - до 20 часов, 9% - до 30 часов, 5% - до 50 часов, 3% - более 50 часов, 12% пользователей затруднились назвать время нахождения в Интернете.

Наиболее часто используемые сервисы в разных типах населенных пунктов: 16% интернет-пользователей в селах используют Интернет для поиска материалов для учебы, 24% в городах с населением менее 50 тыс. - для интернет-телефонии, 7% жителей городов с населением от 51 до 100 тыс. - для поисков материалов для учебы, 32% жителей городов с населением от 100 до 500 тыс. – для просмотра телепрограмм, онлайн-видео и прослушивания радиостанций, 46% жителей городов с населением более 500 тыс. - для покупок и продаж через Интернет.

Наиболее часто используемые сервисы пользователей в зависимости от возраста: 24% в возрасте 16-19 лет используют Интернет для поиска материалов для учебы, 44% в возрасте 20-29 лет – для скачивания программного обеспечения, 29% в возрасте 30-39 лет – для просмотра новостных сайтов и чтения газет, 19% в возрасте 40-49 лет – для поиска работы, 14% в возрасте 50-59 лет – для поиска информации о здоровье, 10% в возрасте старше 60 лет – для поиска информации о здоровье.

Справка УНИАН. GFK Ukraine – украинская исследовательская компания, проводит опросы и исследования рынков в Украине, Молдове и Беларуси. Входит в международную исследовательскую сеть GFK Group. пятую по размерам сеть по маркетинговым исследованиям в более чем 100 странах. В компаниях GFK Group работают больше 10 тыс. работников. В 2010 году объем продаж GFK Group составлял 1,29 млрд евро.