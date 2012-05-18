В понедельник начнутся Интернет-продажи железнодорожных билетов

Система продажи железнодорожных билетов заработает в понедельник после 15.00.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис Колесников по окончании заседания украинско-польской межправительственной комиссии, которое проходило в Киеве 17-18 мая.

«Продажа билетов через Интернет начнется после 15.00 в понедельник. Мы планировали раньше, но мы ждали точное расписание скоростных поездов. Так что в понедельник можете покупать билеты через Интернет», - сказал он.

Б.Колесников отметил, что на сегодняшний день система продажи железнодорожных билетов через Интернет работает в тестовом режиме.

27 мая в Украине начнет действовать новый график движения поездов на 2012-2013 годы.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») ввела новую систему продажи билетов в режиме online. Пассажиры могут воспользоваться новой системой продажи билетов через электронные каналы обслуживания на официальном сайте "Укрзализныци" в разделе меню "Пассажирам" или по прямой ссылке http://booking.uz.gov.ua/. В режиме online можно выбрать маршрут, узнать о наличии мест на нужную дату, а также оплатить стоимость проезда.