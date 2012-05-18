К Евро-2012 реклама в центре Киева будет соответствовать новым требованиям

Рекламу в центральной части Киева приведут в соответствие с новыми требованиями ее установления еще до начала Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня заместитель председателя КГГА Александр Пузанов во время заседания оргкомитета по подготовке празднования Дня Киева и Дня столицы.

“Мы почти завершили уборку рекламных носителей из так называемой нулевой зоны - зоны, в которой не могут быть вообще установлены какие-либо рекламные конструкции. Уже сегодня улицы Владимирская, Михайловская, площадь Софийская абсолютно свободны от рекламных конструкций”, - заверил А.Пузанов.

По его словам, сейчас происходит сокращение рекламных носителей и площадей рекламных конструкций в так называемой первой зоне.

“Если не ошибаюсь, уже сегодня будет демонтирована конструкция на клумбе на площади Льва Толстого и там будет установлена цветочная композиция к Евро. На очереди у нас площадь Европейская, так же там будет установлена цветочная конструкция. Улица Бассейная ко Дню города будет иметь более цивилизованный вид – будет сокращено количество и площадь конструкций. То есть центральная часть города к Евро будет выглядеть лучше”, - сказал А.Пузанов.

По его словам, в историческом центре демонтированы 146 носителей рекламы, в первой и второй форматных зонах в целом должны быть демонтированы 397 носителей. На этих территориях могут остаться лишь сити-лайты (в первой зоне) и конструкции меньше 8 кв. м (во второй зоне). Всего в столице должно быть демонтировано 543 рекламных носителя.

А.Пузанов напомнил, что новые разрешения на размещение рекламы пока не даются.

«До августа действует мораторий на выдачу новых разрешений. Когда его действие закончится, операторы получат новые места, но не в центре Киева, а ближе к окраинам столицы», – сказал заместитель председателя КГГА.

Как сообщалось, 26 января 2012 года Киевсовет принял Концепцию развития внешней рекламы в городе, которая предусматривает существенное сокращение внешней рекламы в центре. Киев распределен на 5 форматных зон. В нулевой зоне, к которой относятся буферные зоны архитектурно-исторических заповедников, объектов Всемирного наследства ЮНЕСКО (София Киевская и Киево-Печерская лавра), а также территории, прилегающие к выдающимся памятникам истории и архитектуры, запрещено устанавливать каких-либо средства.

В первой форматной зоне, в которую вошли центральные улицы и площади города, разрешается установка конструкций до 2,16 кв. м.

Во второй форматной зоне возможна установка средств городского формата – от 2,16 до 8,0 кв. м.

В третьей зоне разрешается устанавливать билборды (от 12,1 кв. м), а четвертая не имеет никаких ограничений относительно форматов рекламных конструкций.