По ЛЖД в новом графике будут курсировать 42 поезда

По Львовской железной дороге, согласно новому графику движения, будут курсировать 42 поезда, в том числе 22 поезда собственного формирования.

Как сообщает ЛЖД, дорога к новому графику подготовила 817 пассажирских вагонов - на 64 вагона меньше, чем в действующем графике.

В частности, по направлению Львов-Киев по ЛЖД будет курсировать 14 пассажирских поездов, из них восемь ночных и два скоростных дневных электропоезда "Хюндай".

Таким образом, в частности, доехать из Львова в Киев через Тернополь можно будет семью поездами (№82, №50, №8, №74, №16, №212, №144), через Ковель - поездом №92; через Здолбунов - четырьмя поездами (№14 и №112), а также "Хюндаями" №160 и №170, через Шепетовку - двумя поездами (№44 и №100).

В пригородном сообщении в новом графике движения по ЛЖД будут курсировать 292 электро- и дизель-поезда - на 8 меньше, чем в действующем графике.