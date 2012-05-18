Hyundai между Киевом и Донецком начнут курсировать в первых числах июня

Новые поезда Hyundai начнут курсировать между Киевом и Донецком с первых чисел июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис Колесников по итогам V заседания украинско-польской межправительственной Комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Б.Колесников также сообщил, что 25 мая два поезда Hyundai отправятся в промо-рейс в Харьков и во Львов.

«В пятницу, 25 мая, Президент Украины торжественно отправит с Центрального вокзала (Киев - УНИАН) два поезда Hyundai: один - в Харьков, другой - во Львов», - сказал Б.Колесников.

Регулярное движение Hyundai по этим маршрутам начнется с понедельника, 27 мая.

Напомним, с 27 мая в Украине вступает в силу новый график движения поездов.