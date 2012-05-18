Пассажирский сбор для внутренних авиаперелетов могут отменить

Министерство инфраструктуры Украины в рамках мероприятий для снижения цен на авиабилеты на внутренних рейсах намерено инициировать отмену пассажирского сбора при осуществления перелетов внутри страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис Колесников во время открытия терминала в аэропорту «Киев» (Жуляны).

«Мы пойдем на серьезные меры по снижению цен на билеты. Я думаю, мы близки к тому, что отменить пассажирской сбор внутри страны, добавив его к международным рейсам», - сказал он.

Б.Колесников объяснил высокую стоимость билетов на внутренних рейсах тем, что топливо в аэропортах на полеты внутри страны облагается налогом, а на международных — нет, и предложил собрать совместную пресс-конференцию с авиакомпаниями.

«Пусть они (авиакомпании — УНИАН) публично пообещают, если мы отменим НДС и пассажирской сбор, насколько они снизят цены», - сказал он.

В то же время, Б.Колесников отметил, что «в Украине очень мало летающих пассажиров».

Напомним, во время открытия терминала в аэропорту «Киев» (Жуляны) Б. Колесников сообщил, что Мининфраструктуры намерено в ближайшее время представить план мероприятий, направленных на снижение стоимости внутренних пассажирских авиаперевозок по Украине на 30-50%.