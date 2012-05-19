Hyundai начнут курсировать из Киева в Харьков и Львов с 27 мая

С введением в действие нового графика движения пассажирских поездов на 2012-2013 годы с 27 мая начнут курсировать межрегиональные электропоезда производства Hyundai Rotem в сообщениях Киев-Харьков - 2 пары и Киев-Львов - 1 пара.

Как сообщили в пресс-службе Укрзализныци, на начальном этапе электропоезда Hyundai в сообщениях Киев-Харьков и Киев-Львов будут курсировать по следующему графику: отправление из Харькова в 06:50 и в 18:45, прибытие в Киев - 11:30 и 23:15 соответственно. В обратном направлении: из столицы поезда будут отправляться в 18:15 и 6:15, прибывать в Харьков в 22:50 и в 10:45 соответственно. Время отправления Hyundai из Львова - 07:00, прибытие в Киев - 11:55. Из Киева поезд будет отправляться в 18:20, а прибывать во Львов в 23:15.

Остальные незадействованные электропоезда Hyundai в Львовском и Донецком направлениях планируется назначить в первой половине июня.

По понедельникам, вторникам и средам стоимость проезда в поездах Hyundai составит: в сочетании Киев-Харьков - 422,91 грн в 1 классе и 275,66 грн в 2 классе; Киев-Львов - 474,89 грн в 1 классе и 307,45 грн в 2 классе; Киев-Донецк - 564,25 грн в 1 классе и 367,75 грн во 2 классе. По четвергам и субботам при покупке билетов будет действовать скидка 10%, а стоимость проезда в результате оформления проездного документа в пятницу и воскресенье повышаться на 10%.

При оформлении билета на электропоезда Hyundai в направлении «туда» и «обратно» применяется скидка в размере 10% от стоимости проезда.

Специалисты подсчитали, что стоимость проезда в межрегиональных электропоездах категории Интерсити (+) на базе Hyundai значительно ниже стоимости проезда авиационным транспортом.

Стоимость проезда автобусом на указанных направлениях составляет: из Киева в Харьков (около 8 часов в пути) - 160-185 грн, из Киева до Львова (8,5 ч) - 180-215 грн; Киев-Донецк (более 11 ч) - 265-315 грн.

Справка УНИАН. Новые дневные межрегиональные электропоезда Hyundai с местами для сидения и скоростью до 160 км/ч относятся к категории Интерсити (+).

Межрегиональный электропоезд двойного тока серии HRCS2, производства Hyundai Rotem предназначен для межрегиональных скоростных перевозок пассажиров в вагонах повышенной комфортности, с максимальной эксплуатационной скоростью 160 км/ч на железных дорогах Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках пути с постоянным током напряжением 3000 В и переменным током напряжением 25 000 В, частотой 50 Гц.

Общее количество мест для сидения в поезде - 579, из них 1-го класса -168, 2-го класса - 411 и 2 места для инвалидов. Сиденья в отделениях для пассажиров 1-го класса расположены по схеме 2 + 2, в 2-го класса 3 + 2 друг за другом.

Места первого класса размещены в тяговых вагонах, три вагона по 56 мест, а второго класса в шести моторных вагонах. Места для инвалидов находятся в головном вагоне.

В вагонах есть стеллажи для размещения ручной клади, багажные полки, телеэкраны.

В поезд включен вагон с буфетом и местами второго класса (51 место).

Каждый вагон оборудован двумя туалетами, а в головном вагоне размещен туалет, который приспособлен для инвалидов.

Вагоны электропоездов оснащены автоматическими внешними дверями.

Поверхность кузова для снижения уровня шума и вибрации покрыта звукопоглощающими и антикоррозионными материалами.

На электропоезде установлена радиостанция типа РО-4 «Орион» в обновленном исполнении с использованием одного пульта управления.

Вагоны электропоезда оборудованы системой вентиляции и кондиционирования воздуха с функцией: охлаждение воздуха в летний период и обогрева в зимний период.