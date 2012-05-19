ОЖД отобрала 4 банка для краткосрочного кредита на общую сумму 365 млн грн
11:22, 19 мая 2012Транспорт/Связь
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Одесская железная дорога (ОЖД) отобрала четыре банка для предоставления кредита сроком на 1 год на сумму 365,1 млн грн.
Как сообщается на сайте госзакупок, на тендере, состоявшемся 16 мая, ОЖД отобрала, в частности, ПАО "Всеукраинский банк развития", ПАО “Укрсоцбанк”, ПАО "Банк Сич”.
Общая стоимость акцептированных предложений составит 30,003 млн грн.
Финансовые ресурсы привлекаются для пополнения оборотных средств и рефинансирования.
Справка УНИАН. Одесская железная дорога пролегает по территории Одесской, Николаевской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской и Винницкой областей.
В 2011 году ОЖД увеличила погрузку на 11,7% по сравнению с 2010 годом - до 31 млн тонн грузов.
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