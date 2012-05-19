Цель Колесникова: 5 миллионов пассажиров лоукостов до 2015 года
13:35, 19 мая 2012Транспорт/Связь
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Министерство инфраструктуры Украины планирует до 2015 года увеличить количество пассажиров бюджетных авиакомпаний до 5 миллионов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера журналистам сообщил вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Украины Борис Колесников.
«За последний год количество пассажиров low-cost авиакомпаний увеличилось вдвое - до 600 тыс. Наша цель - за 2,5 года увеличить до 5 млн», - сказал он.
По словам Б.Колесникова, Мининфраструктуры ведет переговоры с авиакомпаниями из Испании, Италии, Франции.
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