Цель Колесникова: 5 миллионов пассажиров лоукостов до 2015 года

Министерство инфраструктуры Украины планирует до 2015 года увеличить количество пассажиров бюджетных авиакомпаний до 5 миллионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера журналистам сообщил вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Украины Борис Колесников.

«За последний год количество пассажиров low-cost авиакомпаний увеличилось вдвое - до 600 тыс. Наша цель - за 2,5 года увеличить до 5 млн», - сказал он.

По словам Б.Колесникова, Мининфраструктуры ведет переговоры с авиакомпаниями из Испании, Италии, Франции.

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