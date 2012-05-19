В центре Одессы водитель BMW протаранил шесть автомобилей

Водитель автомобиля BMW с откидной крышей совершил сегодня ДТП в центре Одессы, протаранив на большой скорости шесть машин, ожидавших зеленого сигнала светофора у перекрестка улиц Малой Арнаутской и Пушкинской.

Об этом сообщили УНИАН в городском управлении ГАИ.

По свидетельствам очевидцев, иномарка промчала на красный свет светофора через перекресток, однако в какой-то момент водитель не справился с управлением и машина протаранила один за другим автомобили. Вследствие столкновений у кабриолета BMW отвалились переднее колесо и часть двигателя, после чего иномарка врезалась в бетонный столб.

По словам начальника Отдела профилактической работы ГАИ Одессы Аллы Марченко, виновник аварии, а также пассажир иномарки, получили тяжелые травмы и были госпитализированы. Водители и пассажиры других поврежденных иномарок травм не получили.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП.