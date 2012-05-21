В скоростных дневных поездах больше всего заинтересованы пассажиры ЮЗЖД - исследование

Около 56% пассажиров Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД) готовы перейти на использование дневных скоростных поездов вместо ночных.

Такие результаты были получены в ходе исследования отношения пассажиров к развитию и распространению скоростного движения, а также к замене ночных поездов на дневные, проведенного Государственной администрацией железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), в ходе которого было опрошено 5 785 респондентов.

В ходе исследования выяснилось, что готовность перейти с ночного поезда на дневной скоростной высказали 51,6% пассажиров Южной железной дороги (ЮЖД), 30,7% Львовской (ЛЖД) и 38,5% пассажиров Одесской (ОЖД).

Всего 45,9% пассажиров утверждают, что поедут дневными скоростными поездами вместо ночных.

По данным опроса, наиболее целесообразными маршрутами внедрения дневного движения пассажиры называют сообщения между Киевом и областными центрами, Крымом (Симферополь), а также сообщение на западном направлении (Ужгород, Черновцы, Тернополь).

«В целом результаты проведенного исследования дают основание рассматривать дневное скоростное сообщение как перспективное, поскольку число его сторонников постоянно растет», - говорится в сообщении «Укрзализныци».