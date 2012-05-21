В «Борисполе» построена дорожная развязка возле терминала D

В Международном аэропорту «Борисполь» завершено строительство дорожной развязки возле терминала D.

Как сообщает Министерство инфраструктуры Украины, новая развязка позволяет создать дополнительные условия для комфортного подъезда ко всем аэровокзальным комплексам аэропорта.

Напомним, торжественное открытие терминала D запланировано на понедельник, 28 мая.

Регулярные рейсы из него начнутся уже 29 мая.

По словам вице-премьер-министра - министра инфраструктуры Украины Бориса Колесникова, в ближайшие 10-12 месяцев развитие терминала продолжится для организации обслуживания как международных, так и внутренних рейсов.

Справка УНИАН. Госпредприятие «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Аэропорт «Борисполь» в 2011 году увеличил пассажиропоток на 20% по сравнению с 2010 годом - до 8 млн человек, в І квартале 2012 года пассажиропоток увеличился на 12% - до 1,588 млн пассажиров.