Генсек ИКАО обсудит возможность интеграции Украины в международную авиатранспортную систему

Генеральный секретарь Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Раймонд Бенджамин обсудит в Украине возможность дальнейшей интеграции страны в международную авиатранспортную систему.

Как сообщили УНИАН в Министерстве инфраструктуры Украины, Р.Бенджамин прибывает в Украину 21 мая с трехдневным визитом, в ходе которого будет проведен ряд встреч с руководителями авиационной отрасли.

Справка УНИАН. ИКАО (ICAO, International Civil Aviation Organization) создана в результате подписания в Чикаго 7 декабря 1944 года Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция) и является специализированным учреждением ООН, которое занимается организацией и координацией международного сотрудничества государств во всех аспектах деятельности гражданской авиации.

Участниками ИКАО являются около 190 государств.

Украина стала членом ИКАО с 9 сентября 1992 года, присоединившись к Чикагской конвенции.