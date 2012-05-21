В Донецке после реконструкции открыли железнодорожный вокзал

В Донецке вице-премьер-министр Украины – министр инфраструктуры Борис Колесников открыл обновленный к Евро-2012 железнодорожный вокзал.

Как сообщает корреспондент УНИАН, на открытии присутствовал также генеральный директор «Укрзализныци» Владимир Козак.

Он отметил, что идея реконструкции вокзала родилась еще в 2007 году, а закончить обновление должны были еще в 2009 году.

По словам В. Козака, главное, что после реконструкции на Донецком железнодорожном вокзале удалось развести пассажирский и грузовой потоки, разделить прибытие и отправление пригородных поездов и поездов дальнего следования, а также сделать вход в вокзал с улицы Артемовской.

На вокзале во время реконструкции были заменены все бетонные урны на металлические.

Также полностью обновлена железнодорожная инфраструктура всей станции Донецк. Благодаря комплексной модернизации инженерных сетей и путевого развития значительно усовершенствована грузовая работа станции и на сегодня полностью разделены движение пригородных, пассажирских и грузовых поездов.

Масштабные преобразования вокзального комплекса позволили увеличить его пропускную способность. Теперь за сутки вместо 15 тысяч пассажиров он сможет обслуживать более 35 тысяч. Новый вокзальный комплекс начнет обслуживать пассажиров уже с 0:00 часов 22 мая.

Кроме того, вокзал Донецк готов принимать современные скоростные поезда - Hyundai и Skoda. Для этого значительно продлены три пассажирские платформы, что позволит принимать одновременно два поезда.