«Укзализныця» уже продала свыше тысячи билетов на скоростные поезда Hyundai

«Укзализныця» уже продала 1100 билетов на скоростные поезда "Хюндай".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге начальник Главного пассажирского управления "Укрзализныци" Александр Иванько.

Он уточнил, что продажа билетов началась в 00.00 20 мая и по состоянию на 10.00 21 мая на два поезда "Хюндай" сообщением Киев-Харьков было продано около 900 билетов, на один поезд сообщением Киев-Львов – около 200 билетов.

«Слухи о том, что у нас не будет пассажиров на скоростные поезда, не оправдались», - отметил начальник Главного пассажирского управления, добавив, что в то же время билеты на ночной поезд №96 Киев-Харьков остались в свободной продаже.

При этом запуск скоростного движения не означает отмены ночных поездов. В частности, по словам А. Иванько, между Киевом и Львовом продолжат курсировать 18 ночных поездов, включая транзитные (графиком на 2011-2012 гг. был предусмотрен 21 поезд).

«В направлении Киев-Харьков отменился поезд №13/14 Харьков-Ужгород. Поскольку основной пассажиропоток зарождался в направлении Киев-Ужгород, теперь этот поезд курсирует из Киева до Ужгорода. Поезд № 91 (Киев-Львов - УНИАН) тоже остался, он ускорен на 2 часа. По просьбе Ровенской и Волынской ОГА мы пустили его через Ковель. Где есть массовый пассажиропоток – там ночные поезда должны обязательно быть», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 27 мая «Укрзализныця» вводит новый график движения пассажирских поездов на 2012-2013 гг., в котором предусмотрено курсирование межрегиональных электропоездов производства Hyundai Rotem в сообщениях Киев-Харьков - 2 пары и Киев-Львов - 1 пара.

На начальном этапе межрегиональные электропоезда Hyundai в сообщениях Киев-Харьков и Киев-Львов будут курсировать по следующему графику: отправление из Харькова в 06 час. 50 мин. и в 18 час. 45 мин., прибытие в Киев - 11 час. 30 мин. и 23 час. 15 мин. соответственно. В обратном направлении: из столицы поезда будут отправляться в 18 час. 15 мин. и 06 час. 15 мин., прибывать в Харьков в 22 час. 50 мин. и в 10 час. 45 мин. соответственно. Время отправления Hyundai из Львова - 07 час. 00 мин., прибытие в Киев - 11 час. 55 мин. Из Киева поезд будет отправляться в 18 час. 20 мин., а прибывать во Львов в 23 час. 15 мин.