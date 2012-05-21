ЮЖД отобрала “Альфа-банк” для предоставления кредита на 122 млн грн

Южная железная дорога (ЮЖД) отобрала ПАО «Альфа-банк» для предоставления кредита сроком на 1 год на сумму 122 млн грн, сообщается на сайте госзакупок. Тендер состоялся 13 апреля.

Кредит будет предоставлен под 19% годовых.

Напомним, ЮЖД отобрала банк Morgan Stanley для организации выпуска еврооблигаций на 250 млн долларов.

Справка УНИАН. Южная железная дорога - одна из старейших железных дорог Российской империи (1869 г.) и одна из крупнейших дорог нынешней Украины.

Железнодорожная сеть дороги расположена на северо-востоке Украины. Ее протяженность превышает 3000 км, развернутая длина главных путей превышает 4000 км. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством — это шесть областей с населением около 20 миллионов человек.

ПАО «Альфа-Банк» (г. Киев) зарегистрировано в январе 2001 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

«Альфа-Банк» входит в состав консорциума «Альфа-Групп».