Колесников планирует в течение 5 лет заменить ночные поезда на экспрессы Hyundai

В течение пяти лет существующие в Украине ночные поезда будут заменены скоростными ночными экспрессами Hyundai.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам в Донецке вице-премьер-министр Украины – министр инфраструктуры Борис Колесников.

По словам Б. Колесникова, вагоны, курсирующие сейчас в ночных рейсах по Украине, не менялись как минимум 25 лет.

«Так называемых классических ночных поездов через пять лет не останется потому, что они полностью исчерпали свой ресурс. И никто не будет подвергать риску жизнь людей. Им на смену придут скоростные поезда Hyundai», - добавил он.

Министр отметил, что пока для полной замены ночных составов не хватает новых поездов.

«Для того, чтобы делать очень удобные стыковки, нужно где-то 10-15 составов. Их пока 4, и еще 2 придут в ближащие несколько дней», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, согласно новому графику движения пассажирских поездов на 2012-2013 годы, который вступит в силу с 27 мая, межрегиональные электропоезда Hyundai будут курсировать в сообщениях Киев-Харьков (2 пары) и Киев-Львов (1 пара).

Остальные электропоезда Hyundai на Львовском и Донецком направлениях будут назначены в первой половине июня.

Справка УНИАН. Поставки 10 новых двухсистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation осуществляются в рамках проекта внедрения в Украине ускоренного железнодорожного движения по контракту, подписанному с компанией Hyundai Corporation 16 декабря 2010 года.

Электропоезда Hyundai предназначены для перевозок пассажиров с эксплуатационной скоростью до 160 км/ч по железным дорогам Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках пути с постоянным током напряжением 3000 В и переменным током напряжением 25 000 В, частотой 50 Гц.

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