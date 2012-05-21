Колесников выступает за персонификацию железнодорожных билетов

Вице-премьер-министр Украины – министр инфраструктуры Борис Колесников считает, что без реализации билетов по документам победить «железнодорожную мафию» в стране не удастся.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Донецке.

Б.Колесников уверен, что нужно персонифицировать билеты.

«Без паспортов или других удостоверений личности будет очень тяжело бороться, поэтому нужно применять ту же систему, что и в авиации: предъявляете документ – покупаете билет. Тогда нам сразу будет видно, кто купил тысячу билетов в один день в разных направлениях», - отметил он.

Вице-премьер добавил, что после персонификации билетов транспортники смогут информировать правоохранителей, а те в свою очередь бороться с билетной мафией.