Донецкий ж/д вокзал увеличил пропускную способность в 2,3 раза

Железнодорожный вокзальный комплекс «Донецк», открывшийся 21 мая после реконструкции, увеличил пропускную способность в 2,3 раза — с 15 тыс. до 35 тыс. пассажиров в сутки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), в частности, пассажиропоток в дальнем сообщении после реконструкции увеличится в 2,6 раза — до 13 тыс. пассажиров в сутки, в пригородном сообщении пассажиропоток вырастет в 2,2 раза — до 22 тыс. пассажиров в сутки.

Кроме того, в «Укрзализныце» сообщили, что в ходе реконструкции общая площадь помещений вокзального комплекса выросла в 3,7 раза — до 21,593 тыс. кв. м, количество мест для парковок транспорта выросло в 13 раз — до 600 машиномест, площадь прилегающей территории увеличилась в 4,2 раза — до 3,5 га.

Справка УНИАН. Вокзал в Донецке был построен ив 1945-49 годах ХХ века. За это время он дважды был реконструирован.

На сегодня вокзал «Донецк» готов принимать современные поезда Hyundai и Skoda.

Стоимость реконструкции вокзального комплекса в Донецке составляет около 1,05 млрд грн.