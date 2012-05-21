«Укрзализныця» запустит Hyundai из Киева в Днепропетровск и Одессу к концу года

Государственная администрация железнодорожного транспорта «Укрзализныця» запустит скоростные поезда Hyundai сообщением Киев-Днепропетровск и Киев-Одесса к концу этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге начальник Главного пассажирского управления «Укрзализныци» Александр Иванько.

«Следующий этап - замена скоростными поездами Hyundai двух составов с сидячими местами Киев-Днепропетровск, а к концу года запланирован запуск поездов Hyundai на участке Киев-Одесса», - сказал он.

По словам А.Иванько, скоростные поезда назначаются по мере окончания приемочных испытаний и с учетом реального пассажиропотока. «Его анализ показал, что харьковское направление более востребованное, чем, например, львовское, поэтому скоростные поезда были, в первую очередь, назначены туда. Следующие четыре поезда Hyundai будут запущены на Донецк и Львов – по две единицы на каждое направление», - отметил начальник пассажирского Главка «Укрзализныци».

Он добавил, что из Киева в Донецк скоростные поезда сначала будут доезжать за 6 час 40 мин., через 2-3 месяца время пути планируется сократить на 10 мин.

Справка УНИАН. Поставки 10 новых двухсистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation осуществляются в рамках проекта внедрения в Украине ускоренного железнодорожного движения по контракту, подписанному с компанией Hyundai Corporation 16 декабря 2010 года.

Электропоезда Hyundai предназначены для перевозок пассажиров с эксплуатационной скоростью до 160 км/ч по железным дорогам Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках пути с постоянным током напряжением 3000 В и переменным током напряжением 25 000 В, частотой 50 Гц.

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