«Киев» (Жуляны) с 22 мая переведет все международные рейсы в новый терминал

Все прилеты и вылеты международных рейсов в аэропорту «Киев» (Жуляны) с 11:35 22 мая будут осуществляться через новый международный терминал А, который был торжественно открыт 17 мая.

Как говорится в сообщении аэропорта, между старым терминалом В и новым терминалом А будет курсировать автобус, который будет отправляться через каждые 20 минут.

Справка УНИАН. Общая площадь терминала А составляет 14 тыс. кв.м., в том числе площадь VIP-зала — 1,5 тыс. кв. м. Еще 2 тыс. кв. м занимают 4 ресторана, 5 баров, 3 магазина беспошлинной торговли, 2 комнаты матери и ребенка, авиакассы, пункты проката автомобилей, аптечный киоск, отделение банка и др.

Общий объем инвестиций в строительство терминала составил 400 млн грн, в том числе стоимость самого терминала с благоустройством прилегающей территории, котельной и внутренними сетями - 340 млн грн и около 60 млн грн - обустройство перрона для стоянки 8 самолетов типа Boeing 737.

Пропускная способность терминала - до 500 пассажиров в час на вылет. В перспективе планируется расширение терминала с увеличением пропускной способности до 1500 человек в час.

Аэропорт «Киев» работает с 25 мая 1924 года. 2 февраля 1994 года Киевский объединенный авиаотряд был разделен на аэропорт и авиакомпанию и с этого момента существует как независимое предприятие.