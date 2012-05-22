УЗ объясняет разницу в цене билетов на Skoda и Hyundai маршрутной скоростью поездов

Государственная администрация железнодорожного транспорта «Укрзализныця» заявляет, что разница в стоимости билетов на поезда Skoda и Hyundai зависит от маршрутной скорости поезда.

Об этом журналистам сообщил начальник Главного пассажирского управления «Укрзализныци» Александр Иванько, отвечая на вопрос УНИАН.

«Скорость поездов Skoda на участках Донецк-Харьков, Харьков-Луганск, Мариуполь-Донецк составляет не более 90 км/час и пока не может быть выше», - сказал он.

Напомним, что по информации «Укрзализныци», поезда Hyundai, за исключением отдельных участков, будут развивать скорость до 160 км/час.

По словам А.Иванько, в стоимость билетов также были заложены амортизация, издержки на содержание инфраструктуры, зарплата стюардов и др.

Как сообщал УНИАН, стоимость проезда на скоростных межрегиональных поездах категории Hyundai (категория Интерсити+) составит от 275 до 564 грн – в зависимости от класса вагона и дня недели, стоимость проезда в межрегиональных поездах Skoda (категория Интерсити) колеблется от 143,2 грн до 55,25 грн.

Справка УНИАН. Новые дневные межрегиональные электропоезда Hyundai с местами для сидения и скоростью до 160 км / ч относятся к категории Интерсити (+). Межрегиональный электропоезд производства Hyundai Rotem предназначен для межрегиональных скоростных перевозок пассажиров в вагонах повышенной комфортности, с максимальной эксплуатационной скоростью 160 км / ч на железных дорогах Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках пути с постоянным током .

Общее количество мест для сидения в поезде - 579, из них 1-го класса - 168, 2-го класса - 411 и 2 места для инвалидов. Сидения в отделениях для пассажиров 1-го класса расположены по схеме 2 + 2, 2-го класса - 3 + 2 друг за другом.

Чешский двухэтажный межрегиональный поезд двойного тока Skoda предназначен для скоростных перевозок пассажиров в вагонах повышенной комфортности железными дорогами Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках с постоянным током напряжением 3 кВ и переменным током напряжением 25 кВ, частотой 50 Гц и способен развивать скорость до 160 км/ч.

Новые поезда Skoda состоят из шести вагонов, в каждом из которых 126 мест. Общее количество - 636 мест. Предусмотрены места первого (второй этаж) и второго класса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Стоимость проезда в электропоездах Skoda колеблется от 55 до 143 грн

Стоимость проезда на поездах Hyundai из Киева в принимающие Евро-2012 города составит 275-564 грн