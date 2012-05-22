S&P присвоило «Укрзализныце» рейтинг «В-»

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») долгосрочный кредитный рейтинг «В-» по обязательствам в иностранной и национальной валюте, говорится в сообщении S&P.

Согласно сообщению, прогноз рейтинга «Позитивный».

Напомним, в ноябре 2011 года вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Украины Борис Колесников сообщил, что «Укрзализныця» планирует в декабре 2011 года выпустить евробонды.

23 марта т.г. генеральный директор «Укрзализныци» Владимир Козак сообщил, что Государственная администрация железнодорожного транспорта планирует сделать выпуск своих еврооблигаций открытым. При этом он не сообщил сроков и подробностей планируемого размещения.

15 мая т.г. В.Козак сообщил, что «Укрзализныця» планирует к осени текущего года завершить работу по размещению еврооблигаций.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») является органом управления железнодорожным транспортом общего пользования. «Укрзализныця» была создана в декабре 1991 г. В сферу ее управления входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги.

С 22 марта 2012 года вступил в силу Закон Украины «Об особенностях создания Публичного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования», который определяет правовые, экономические и организационные особенности создания Публичного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования, 100% акций которого принадлежат государству, на базе государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).