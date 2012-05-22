В поездах Skoda сохраняются все льготы на проезд

В дневных электропоездах Skoda сохраняются льготы на проезд, установленные законодательством Украины, сообщает пресс-служба Приднепровской железной дороги (ПЖД).

В частности, студент при проезде в вагоне 2-го класса будет платить 50% стоимости проезда, а при проезде в вагоне 1-го класса студент, кроме половины стоимости проезда во 2-м классе, оплатит также и разницу в стоимости проезда между 1-м и 2 -м классом в полном размере. Аналогичный принцип оплаты действует при проезде в ночных поездах.

Дети при проезде в 1-м и 2-м классах поезда Skoda будут платить 75% стоимости проезда взрослого пассажира.

Инвалиды, участники войны и другие льготные категории будут платить проезд со скидкой 50% или 100%, в зависимости от предъявленных талонов и удостоверения, то есть на общих основаниях.

Инвалиды общего заболевания будут оплачивать 50% стоимости проезда по предъявленному удостоверению.

Напомним, аналогичные льготы будут действовать на проезд в скоростных поездах Hyundai.

Справка УНИАН. Всего железнодорожный транспорт Украины перевозит 26 льготных категорий населения.