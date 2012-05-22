"Киевавтодор" обещает ко Дню города завершить реконструкцию важных автодорог

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" планирует ко Дню Киева завершить реконструкцию важных транспортных путей столицы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на директора "Киевавтодора" Георгия Глинского.

"В процессе строительства дорожных объектов столицы происходит очень скрупулезный контроль качества работ. При этом темпы выполнения ремонта действительно очень оперативные. Этим мы благодарны использованию только самых современных технологий. Новейшие технологии дают возможности значительно сократить сроки выполнения работ и одновременно выполнить их максимально качественно", - сказал Г.Глинский.

По его словам, за считанные дни после реконструкции на полную мощность заработает транспортная развязка на пересечении бульвара Дружбы народов и Надднепрянского шоссе. Полностью завершат реконструкцию проспекта Миколы Бажана, улицы Максима Горького, реконструкцию с расширением проспекта Петра Григоренко, а также капитальный ремонт подъездной дороги на Труханов остров.

Кроме того, будут выполнены плановые ремонтные работы автодорог города.

В частности, ко Дню Киева запланировано выполнить работы по текущему среднему ремонту проспектов Академика Глушкова и 40-летия Октября, улицы Госпитальной и Кольцевой дороги.

Также ко Дню города будет выполнена разметка всех наземных пешеходных переходов на улицах общегородского и районного значения, а также разметка всех улиц в 1,5-километровой зоны вокруг НСК «Олимпийский».

В то же время, продолжаются работы по ликвидации аварийно опасной ямочности.