Hyundai на маршруте Киев-Харьков будут останавливаться в Полтаве и Миргороде

Дневные межрегиональные электропоезда Hyundai на пути следования от Киева до Харькова будут останавливаться в Миргороде и Полтаве.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») со ссылкой на начальника главного управления пассажирского хозяйства Александра Иванько.

По его словам, на маршруте Киев-Донецк поезда Hyundai будут останавливаться в Миргороде, Полтаве и Славянске.

Из Киева до Львова и обратно Hyundai будут следовать без остановок.

Средняя скорость электропоезда Hyundai на национальном скоростном коридоре Харьков-Киев-Львов-Донецк составит 116 км в час, в то время как средняя скорость ночных поездов - 57 км в час.

Напомним, что электропоезда Hyundai начнут курсировать в сообщениях Киев-Харьков (2 пары) и Киев-Львов (1 пара) с 27 мая с введением в действие нового графика движения пассажирских поездов на 2012-2013 года.

Остальные незадействованные электропоезда Hyundai во Львовском и Донецком направлениях будут назначены с первой половины июня.

Справка УНИАН. Новые дневные межрегиональные электропоезда Hyundai с местами для сидения и скоростью до 160 км в час относятся к категории Интерсити (+).

Общее количество мест в электропоезде Hyundai в девятивагонной комплектации - 579, из которых 1-го класса - 168, 2-го класса - 411.