Fitch присвоило «Укрзализныце» кредитный рейтинг «В-»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings во вторник вслед за своими коллегами из агентства Standard & Poor's объявило о присвоении Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») долгосрочного кредитного рейтинга по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне «В-», говорится в сообщении агентства.

Fitch Ratings присвоило «Укрзализныце» долгосрочный рейтинг по национальной шкале на уровне «BBB+(ukr)». Прогноз долгосрочных рейтингов – стабильный.

Краткосрочный кредитный рейтинг Госадминистрации железнодорожного транспорта Украины в иностранной валюте находится на уровне «В».

В своем сообщении Fitch обращает внимание на ключевую роль «Укрзализныци» в управлении системой железных дорог в стране и ее сильные юридические, стратегические и операционные связи с правительством Украины, которое дает одобрение по всем стратегическим решениям, включая установление тарифов, инвестиции и долговое планирование.

Рейтинги "Укрзализныци", хотя и присвоены компании в отдельности, также учитывают сложность связей с операционными железнодорожными предприятиями, которыми она управляет, и условный риск, связанный с обязательствами этих предприятий.

Fitch отмечает, что в случае ослабления связей с государством или отсутствия своевременной поддержки со стороны правительства при необходимости, это может привести к понижению рейтинга компании. И, наоборот, бόльшая ясность относительно связей с операционными железнодорожными компаниями в свете предстоящего реформирования сектора, а также более формализованная поддержка со стороны государства стали бы позитивным фактором для рейтингов "Укрзализныци".

Накануне международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило «Укрзализныце» долгосрочный кредитный рейтинг на аналогичном уровне «В-».

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2011 года вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Украины Борис Колесников сообщил, что «Укрзализныця» планирует в декабре 2011 года выпустить евробонды.

23 марта текущего года генеральный директор «Укрзализныци» Владимир Козак сообщил, что Государственная администрация железнодорожного транспорта планирует сделать выпуск своих еврооблигаций открытым. При этом он не сообщил сроков и подробностей планируемого размещения.

15 мая В. Козак сообщил, что «Укрзализныця» планирует к осени текущего года завершить работу по размещению еврооблигаций.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») является органом управления железнодорожным транспортом общего пользования. «Укрзализныця» была создана в декабре 1991 г. В сферу ее управления входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги.

С 22 марта 2012 года вступил в силу Закон Украины «Об особенностях создания Публичного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования», который определяет правовые, экономические и организационные особенности создания Публичного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования, 100% акций которого принадлежат государству, на базе государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).