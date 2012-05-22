ВР приняла за основу изменения в законы о регулирования в области связи

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования в области связи», внесенный Кабинетом министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за данный законопроект проголосовали 254 из 410 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроект предусматривает приведение Закона «О телекоммуникациях» в соответствие с Законом «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности» относительно механизмов выдачи разрешений на использование номерного ресурса.

Проект разработан с учетом необходимости приведения отраслевого законодательства Украины в соответствие с законодательством ЕС.

Проект предусматривает внесение изменений в Закон Украины «О телекоммуникациях» относительно закрепления за НКРСИ полномочий по установлению порядка по: распределению, учету, исключению номерного ресурса; предоставлению услуг по переносу абонентских номеров; предоставлению услуг национального роуминга; обнародованию операторами, провайдерами телекоммуникаций информации относительно качества телекоммуникационных услуг; установлению исчерпывающего перечня оснований для отказа в выдаче, переоформлении, продлении срока действия, аннулировании и выдаче дубликата разрешения на использование номерного ресурса; установлению административно-хозяйственной ответственности операторов, провайдеров телекоммуникаций в виде штрафов за нарушение законодательства о телекоммуникациях.

С целью обеспечения эффективного использования радиочастотного ресурса предлагается внести изменения в Закон «О радиочастотном ресурсе Украины» относительно закрепления полномочий НКРСИ определять количество лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины, которые могут быть выданы для определенной радиотехнологии в полосах радиочастот, выделенных Планом использования радиочастотного ресурса Украины для общих пользователей.

Кроме того, предлагается внести изменения в Закон Украины «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности» относительно того, что отношения в сфере телекоммуникаций и пользования радиочастотным ресурсом Украины регулируются в соответствии с данным законом с учетом особенностей, определенных законами Украины "О телекоммуникациях" и "О радиочастотном ресурсе Украины".