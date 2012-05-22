УЗ направит на обеспечение летних пассажирских перевозок 140 грузовых локомотивов

Государственная администрация железнодорожного транспорта «(Укрзализныця») направит на обеспечение пассажирских перевозок в летний период 140 грузовых локомотивов, сообщили УНИАН в «Укрзализныце».

Согласно сообщению, такое решение было принято в связи с дефицитом пассажирских локомотивов из-за старения парка.

В то же время «Укрзализныця» отмечает, что использование грузовых локомотивов в пассажирских перевозках «является неэффективным с точки зрения использования мощностей грузового локомотива, приводит к финансовым потерям перевозчика, однако это сделано для удовлетворения спроса пассажиров».

Справка УНИАН. В августе 2011 году Кабинет министров утвердил программу обновления локомотивного парка Украины, предусматривающую закупку 509 локомотивов в течение 2012-2016 гг. Стоимость программы — 28,5 млрд грн.